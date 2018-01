Ich liebe meinen Freund, finde ihn aber zunehmend unattraktiv. Wieso?

Maite, 27, fragt:

Das führt dazu, dass wir weniger Sex haben, was ihm auch schon aufgefallen ist. Selbst, wenn ich ihn nackt sehe (zum Beispiel unter der Dusche), regt sich in mir nichts mehr.

Aber wenn ich ganz leise in mich reinhöre, dann finde ich ihn neuerdings einfach nicht mehr geil . Ich würde ihn niemals verlassen, habe so vieles mit ihm erlebt, ich liebe ihn wirklich . Aber er turnt mich nicht mehr an.

Die Psychologin Kathrin Hoffmann antwortet:

Liebe Maite,

ich denke, ich kann dich beruhigen – es ist tatsächlich völlig normal, dass du nach vier Jahren Beziehung nicht mehr dieselbe sexuelle Anziehung spürst wie zu Beginn. Dieses Abflauen hat bei dir sogar verhältnismäßig spät eingesetzt.

In der ersten Phase einer Beziehung befindet man sich in einer Art Rauschzustand, bedingt durch einen Hormoncocktail, der unseren Körper durchflutet. Diese Zeit ist geprägt durch Leidenschaft, ständige Sehnsucht und eine insgesamt starke Fixierung auf den Anderen.



Und wir sehen den Partner, wie man so schön sagt, durch eine rosarote Brille, finden alles an ihm toll und begehrenswert.