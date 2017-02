Bitte lächeln! Wie Lachen uns beim Sex näherbringt

Was ganz wichtig ist: Lachen im Bett ist schön. Es entspannt und schafft Nähe. Was aber gar nicht geht: den anderen auslachen. Wer das macht, ist einfach nur ein Arschloch und spielt in einem sehr intimen Moment mit Gefühlen.

Ich erinnere mich noch an eine Macke, die ich zu Anfang meines Sexlebens mit 17 Jahren hatte: Nach dem Orgasmus war ich immer ein bisschen high und gleichzeitig beschämt. Denn danach im Arm einer Frau zu liegen, ist schon sehr intim. Wunderschön, aber diese Nähe muss man erst mal aushalten können.

Als Übersprungshandlung habe ich früher immer irgendwas gelabert und blöde Witze gemacht. So à la: