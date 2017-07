Ein schwuler bester Freund ist kein Accessoire – versteht das endlich!

Anna ist sehr direkt. Sie sagte lachend: "Ich wünsch mir, dass es dir gut geht. Aber bitte frag mich nie nach einer Leihmutterschaft!"

Deshalb sind wir Freunde. Einfach sagen, was sie denkt, das ist Annas Art, mit der sie mir zeigt: Ich finde dich vollkommen okay, so wie du bist. Anna war schon immer ein wenig sarkastisch – doch ehrlich gesagt tat mir das gerade in dieser Situation gut.



Es zeigte mir, dass sich zwischen uns nichts verändern wird, nur weil ich homosexuell bin.