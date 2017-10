"Holy Spirit Night": Als Ungläubiger unter 10.000 evangelikalen Christen

Von seinen Eltern lässt sich Kithijon überreden, an einer christlichen Jugendfreizeit teilzunehmen. Hier, sagt er, spricht Gott zu ihm. Gott sagt: Geh nach vorne. „Ich habe nach links und nach rechts geschaut, aber da war niemand.“ Also geht Kithijon nach vorne, vor die Bühne, wo man ein Team für sich beten lassen kann. „Als sie angefangen haben, musste ich weinen, weil ich diese Leere in mir entdeckt habe. Das war wie ein Aufbruch für mich.“

"Ich bin christlich aufgewachsen, mein Vater ist selber Pastor. Aber ich habe nie so einen Bezug zum Glauben gehabt und eine Leere in mir gespürt.“ Mit Alkohol, Frauen und Drogen habe er versucht, diese Leere zu füllen. Er fing an zu dealen. "Dann wurden meine Leute verraten. Alle Namen wurden genannt, außer meiner. Das fand ich krass.“

Dann lieber wieder kiffen und saufen, das war leichter. Aber es half nicht, nicht gegen die Leere. Also erinnert er sich und besucht die Gemeinde. "Ich habe gebetet und Gott hat mir innerhalb von zwei Monaten eine Lösung für alle meine Probleme gegeben.“ Das war im Januar. Heute trinkt Kithijon nicht mehr, nimmt keine Drogen. Nach seiner Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker will er auf die Bibelschule gehen und selbst Pastor werden.

Er klingt jetzt schon fast wie einer. Von Gott, der alles recycelt wie ein Pfandautomat und von Jesus, der wie ein Notausgang in einem brennenden Gebäude funktioniert. "Natürlich will ich meinen Freunden den Weg zeigen. Sie würden verbrennen. Verstehst du, was ich meine?“ Kithijon lächelt. Er rät mir, noch bis zum Abend zu bleiben. Er ist sich ganz sicher, dass ich dann auch noch zu Gott finden werde.

Kithijon ist ein besonderer Fall. Aber nicht ungewöhnlich. Auch wenn mir die Menschen mit einer Grundskepsis begegnen: Wer mit mir spricht, ist wahnsinnig freundlich. Selbst dann noch, wenn ich zugebe, an gar nichts zu glauben und ich sie frage, ob ich in die Hölle muss, auch wenn ich meistens ein netter Typ sei. Eine echte Antwort gibt es darauf nicht, die meisten gehen davon aus, dass ich früher oder später eh noch zu Jesus finde.

Doch wer so einer Veranstaltung einmal zehn Stunden beiwohnt, erlebt nicht nur harmlose Mutmacher-Momente. Ben Fitzgerald, ein Prediger aus Australien mit Wuschelfrisur und cool verlottertem Bart, sagt zum Beispiel "I want Deutsche to be proud of being Deutsche. Who cares about history?“ Und niemand steht auf und sagt: "Hier, ich!“.

Am Ende seiner Predigt bittet Fitzgerald die Gläubigen zu sich. Wer mit Feuer gesegnet werden möchte, solle vor die Bühne kommen. Über der Leinwand hinter ihm lodern Flammen, jemand drückt ein paar epische Akkorde auf dem Keyboard. Und alle, wirklich alle wollen zu ihm. Sie rennen, sie recken die Arme in die Luft, manche weinen. Und Fitzgerald reckt sich über die Menge und schreit: "God baptizes in fire! Fire in Jesus! Let go!“

Ich muss an die frische Luft.