Was hinter dem Farbbild des Mädchens aus Auschwitz steckt

Mit Photoshop hat Amaral der Haut der 14-Jährigen Farbe gegeben, zum Beispiel die Streifen ihrer Häftlingskleidung in blau und grau getaucht. Details hat sie aus der Überlieferung vom Fotografen Wilhelm Brasse übernommen. Laut seiner Aussage hatte eine KZ-Wärterin Czeslawa Kwoka kurz zuvor mit einem Stock ins Gesicht geschlagen, deshalb färbte Amaral das Blut an ihrer aufgeplatzten Lippe rot.

Ich habe nach einem Bild gesucht, das es mir erlauben würde, den Holocaust zu thematisieren. Ich wollte das auf eine sehr respektvolle Art tun. Dann fand ich Czesławas Fotos und begann, über sie und ihre Geschichte zu lesen. Seit ich den Ausdruck auf ihrem Gesicht das erste Mal gesehen habe, hat sie mich nicht mehr losgelassen. Sie war erst 14 Jahre alt. Ich weiß, dass tausende von Kindern in Auschwitz ermordet wurden, aber die Angst in ihren Augen zu sehen, hat es viel realer gemacht.

Welchen Effekt haben farbige Bilder, die wir sonst nur in Schwarz-weiß kennen?

Farben funktionieren ähnlich wie Brücken: Sie ermöglichen uns, in die Vergangenheit zurückzugehen und sie und die Menschen darin so zu sehen, wie sie wirklich aussahen – also in Farbe. Das hilft uns dabei, eine intimere Verbindung zu ihnen aufzubauen.

