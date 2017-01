Der Januar ist der Höllen-Monat des Jahres!

Ich lache sonst über jeden Fritzchen-Witz, drehe regelmäßig laut Musik auf und tanze durch die Wohnung – aber der Januar ist wirklich nur schwer zu ertragen. Dann glaube ich, mir annähernd vorstellen zu können, was es bedeutet, wenn Menschen Depressionen haben. Wenn ich morgens nicht das warme Bett verlassen möchte und tagsüber Ecstasy bräuchte, um bei der Arbeit wieder das Tempo der Frühlingsmonate zu erreichen. Wenn sich einfach jeder Tag wie ein Montag anfühlt.

Du fällst tief!

Hinter dir liegt eine Woche voller gemütlicher Momente: Du hast Weihnachten in deinen kuscheligsten Stricksocken und mit Jogginghose auf dem Sofa verbracht und dich drei Tage ausschließlich von Braten, Plätzchen und Schokoweihnachtsmännern ernährt. Die größte Herausforderung? Dich vom Esstisch zurück aufs Sofa zu bewegen, um "Tatsächlich Liebe" und "Kevin allein in New York" zu schauen.

Außerdem hast du all deine Freunde in der Heimat gesehen. Ihr habt die alten Bilder vom Abi wieder rausgekramt, über das komische Outfit mit dem bauchfreien T-Shirt und die betrunkenen DJs gelacht. Ach, war das eine herrliche Zeit!

Das Leben voller E-Mails, Projekte und Hausarbeiten tobte irgendwo da draußen wie ein eiskalter Schneesturm – du hast die Tür zweimal zugeschlossen. Aber im Januar, da geht die Tür wieder auf und der Sturm erwischt dich mit voller Wucht und schlägt dir ins Gesicht: Die Stromnachzahlung landet im Briefkasten, gleich danach die Rechnung der Versicherung. Und dein Chef will mit dir Jahresziele vereinbaren. Am liebsten würdest du dich wieder aufs Sofa verkriechen!