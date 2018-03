Frau Doktor Müller-Müller-Schmitz – was kann ich mit meinem Namen machen, wenn ich heirate?

Tech

Schwieriger als gedacht.

In den letzten Tagen war es auf einmal überall: Vero, das neue soziale Netzwerk, das versprach, alles anders zu machen: Keine Werbung, keine Algorithmen, keine Manipulation am Feed, nur "True Social" – so das Versprechen.

Anfangs wirkte dieses Versprechen: Die Downloadzahlen schnellten in die Höhe, plötzlich waren die anderen sozialen Netzwerke voll mit Einladungen zur App.