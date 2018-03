Acht Dinge, die du vor der Heirat wissen solltest

Ein Ehevertrag ist sinnvoll, wenn ein Partner ein relativ hohes Einkommen oder Vermögen hat, also unterhaltspflichtig werden könnte, sagt der Anwalt. Auch wenn einer Unternehmer beziehungsweise selbstständig ist, lohnt er sich: "Im Falle einer Insolvenz kann dieser rechtzeitig Teile seines Vermögens an seinen Ehepartner übertragen, sodass es ihnen erhalten bleibt", sagt Haibach.

Im Ehevertrag kann das Paar viele verschiedene Punkte individuell regeln, zum Beispiel den Güterstand , den Unterhalt nach der Ehe und wer was im Falle einer Scheidung bekommt. Dazu gehört der Ehegattenunterhalt, der Versorgungsausgleich oder wer beispielsweise das Haus behält.

Familienrechtsanwalt Rudolf Haibach rät, einen Ehevertrag noch vor der Hochzeit abzuschließen. "Mancher will ihn nach der Eheschließung nicht mehr unterschreiben – und dann sind Sie machtlos ."

Wenn einer viel mehr verdient als der andere, wäre eine Gütertrennung sinnvoll: "Das ist der Fall, wenn derjenige sein Geld die Ehe über spart oder anlegt und sein Vermögen vermehrt", sagt der Experte. Der andere Ehepartner bekommt in diesem Fal l nichts ab .

Es gibt in der Ehe drei verschiedene Güterstände . Sie regeln, wem das in die Ehe eingebrachte und während der Ehe erworbene Vermögen gehört, wer es verwaltet und wer für Schulden haftet.

6. Was ist der Versorgungsausgleich?

Er regelt die Verteilung der Rentenansprüche und tritt bei einer Scheidung in Kraft. Am Ende einer Ehe werden die Ansprüche ermittelt, erklärt Haibach. Derjenige, der mehr Rentenansprüche erworben hat, muss an den Partner die Hälfte der Differenz auszahlen.

Den Versorgungsausgleich kann man aber im Ehevertrag ausschließen oder verändern. Dann müssen beide eine sogenannte Kompensationsleistung vereinbaren, "damit nicht einer über den Tisch gezogen wird", sagt Haibach.

7. Was bringt eine Scheidungs-Rechtsschutz-Versicherung?

So eine Versicherung gibt es von verschiedenen Anbietern, beispielsweise bei der Arag. Sie gilt dort für beide Ehepartner bei einer Versicherungssumme bis 30.000 Euro und zahlt unter anderem für den Anwalt bei einer Scheidung. Ob sich so eine Versicherung lohnt, müsse jedes Paar selber entscheiden, meint Haibach. Bei Stiftung Warentest gibt es eine Sammlung an Hinweisen dazu, wie eine Scheidung "möglichst reibungslos und kostengünstig" ablaufen kann.

Sie noch schnell abschließen, wenn eine Trennung bereits absehbar ist, geht allerdings nicht: Solche Versicherungen haben eine Wartezeit. Arag beispielsweise zahlt erst, wenn mindestens drei Jahre zwischen Abschluss und Scheidung liegen.