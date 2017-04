Max' Bekenner-Video: "Ich bin HIV-positiv"

Fühlen

Max ist 20, homosexuell und seit rund zwei Jahren HIV-positiv. Damit ist der Student einer von rund 85.000 Menschen in Deutschland, die mit dem HI-Virus infiziert sind. Mit einer vollständigen Heilung kann er nicht rechnen. Dank dem heutigen Standard der Medikamente ist es aber trotzdem möglich, ein normales Leben zu führen.

Obwohl die meisten Menschen mittlerweile wissen, was Aids ist, tut sich die Gesellschaft im Umgang mit Betroffenen immer noch schwer. Wie Max sich angesteckt hat, wie er mit Kritik umgeht und was für ihn wichtig ist, das erzählt er uns in seinem Bekenner-Video.