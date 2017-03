Mit diesen Fotos kämpft eine Frau gegen ihre Depression

Fühlen

Alicia war 20. Sie wollte gerade Wäsche waschen, als sie weinend zusammenbrach und spontan zur Kamera griff . Die lag gerade auf dem Tisch in ihrem Zimmer in einem Kölner Studentenwohnheim.

In den nächsten zwei Stunden entstanden Fotos, die Alicias Schmerz festhielten – und sie gleichzeitig aufheiterten. "Vielleicht weil das Licht gut fiel und sie auf ihre Art schön waren", so erinnert sich Alicia Shao heute.

Unter dem Titel "Somewhere in the infinity of her universe" veröffentlichte Alicia die Bilder auf einer Imgur. Das Feedback der Nutzer habe die heute 22-Jährige überrascht: "Ich hatte richtig Angst vor negativen Reaktionen", sagt Alicia. Die blieben aber aus.

Zum Klicken: Hier könnt ihr ihre Bilder sehen