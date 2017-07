Diese Orte sollen Schwangere diesen Sommer angeblich meiden

Aber stimmt es, dass Krankenhäuser Schwangere nicht ohne Anmeldung annehmen?

Ja und nein. Es gebe immer weniger Entbindungsstationen, warnt Holger Mages von der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft DKG, das sei vor allem ein Finanzierungsproblem. So könne es tatsächlich sein, dass an Orten wie Sylt oder im Alpenvorland nicht jeder Schwangeren gleich geholfen werde. "Engpässe in gewissen Regionen gibt es", sagt Mages.

Eine Reisewarnung wie sie "Mother Hood" ausspricht, hält er dennoch für stark übertrieben: