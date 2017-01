Eine Frau erzählt, wie traurig sie ist – mit Zeichnungen

Doch die für sie geeignete Therapie in England war teuer, erzählt sie. Weil sie dringend Geld brauchte, begann sie, ihre Kunst auf Instagram zu veröffentlichen und dann online zu verkaufen. Sie schwor sich, ihrem Kummer, ihrer Psyche und all dem, was sie beschäftigte, hier einen Platz zu geben.

So sieht es aus, wenn Hannah tief in ihre Seele schaut – und dann zeichnet:

Hannah Daisy geht es, genau wie Cécile Dormau und anderen Instagram-Karikaturistinnen darum, zu zeigen, dass das Leben nicht nur rosig und schön ist – auch wenn das auf Instagram oft so vermittelt wird. Die Künstlerinnen machen in ihren Zeichnungen auch zum Thema, was es für sie wirklich bedeutet, eine Frau zu sein, was sie bewegt und womit sie kämpfen.

Wir haben Hannah gefragt, warum sie so offen mit etwas sehr Persönlichem umgeht.

Hannah: Manchmal scheint es so, als würden nur gesunde und glückliche Menschen aus der Welt leben. Ich möchte diesem Eindruck mit meinen Zeichnungen etwas entgegensetzen. Mich beschäftigt es sehr, dass manche Gruppen nicht gehört werden. Das gilt nicht nur für Menschen mit einer psychischen Krankheit, auch queeren Menschen geht es so, Menschen mit anderer Hautfarbe als Weiß und vielen Frauen.



All das zeichne ich, obwohl ich genau weiß, dass ich als privilegierte, weiße Frau diese Gruppen nicht unbedingt repräsentiere. Aber ich kann einen Beitrag leisten, diesen Menschen ein Gesicht zu geben.

Was erhoffst du dir davon?