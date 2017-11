Nachgemachte Parship-Werbung: "Alle 5 Minuten wird eine Frau Opfer häuslicher Gewalt"

In Hamburger U-Bahnhöfen läuft derzeit eine etwas seltsame Werbung über die Videotafeln. Eine Frau ist zu sehen, sie lächelt tapfer. Daneben beginnt ein Satz mit "Alle 5 Minuten..." Doch es geht nicht mit einem romantischen Spruch weiter. Sondern mit einer ernsten Botschaft:

Alle 5 Minuten ... wird eine Frau Opfer häuslicher Gewalt.

Die Werbung, die an die Kampagne der Dating-Plattform Parship erinnert, will auf Gewalt in der Familie aufmerksam machen.