Habe ich eine Depression? Unsere Psychologin sagt, wann du Hilfe brauchst

Fühlen

In unserer Serie "Über-Ich" beantwortet die Psychologin Kathrin Hoffmann eure Fragen.

Annika fragt:

Ich bin 17 Jahre alt. Seit zwei Jahren habe ich das Gefühl: Egal, was ich mache und tue, ich fühle mich leer und einsam. Mit meinen Eltern kann ich darüber nicht reden, die würden mich für verrückt halten und würden dies nicht verstehen. Außerdem würden sie mir irgendwelche Sachen kaufen, um es wieder gut zu machen. Doch das hilft nicht. Ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Außerdem fühlt es sich so an, als ob ich in jemanden gefangen bin und nur alles tue, weil ich es muss.

Sollte ich damit zu einem Psychologen oder ist das vollkommen normal?