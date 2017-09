James hat schon früh Haare verloren – und dann eine Transplantation gemacht

Mit 25 wendet er sich deshalb zum zweiten Mal an die Klinik in Istanbul. Und diesmal steht sein Entschluss fest.

Vor allem eine Freundin steht von Anfang an hinter der OP und fliegt schließlich mit in die Türkei. "Die Tage vor der OP war ich so nervös, dass ich geraucht habe, obwohl ich das eigentlich nicht sollte", sagt er. Am Tag vorher machen die beiden noch Sightseeing in Istanbul.

Zur Ablenkung, James’ Gedanken kreisen zwischen Vorfreude und Angst.

Als er die Spritzen in den Hinterkopf und die Stirn bekommt, gibt es einen kurzen Moment, in dem er wirklich zweifelt. Ihm wird Kochsalzlösung unter seine Kopfhaut gespritzt, damit sie sich von der Schädeldecke abhebt. Die Spritzen stechen, die Flüssigkeit drückt sich ins Gewebe. "Da dachte mir kurz: James, was zur Hölle machst du hier?"

Sieben Stunden später befinden sich 3.000 Grafts aus James' Hinterkopf dort, wo vorher kahle Haut war. "So richtig realisieren konnte ich das erst, als ich wieder in Deutschland war", sagt James. Die nächsten Tage trägt er große Verbände, sein Gesicht ist geschwollen.

So verlief die Transplantation und die Heilung bei James: