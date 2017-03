Mein Großvater wird sterben. Hätte ich mich mehr um ihn kümmern müssen?

Während er ein Altersheim bezog, saß ich in Konferenzen. Der Kontakt wurde mir unwichtiger, stattdessen investierte ich Zeit in mein neues Leben, in berufliche Beziehungen und die neue Stadt.

Und das nach allem, was er für mich getan hat, mir beigebracht hat?

War ich zu wenig bei ihm, habe ich ihn aufgegeben? Hätte ich ihn nicht mal einladen müssen, zu einem Frühstück in einem Mehr-Generationen-Haus ? Hätte ich ihn mehr integrieren müssen in meinen Alltag, damit wir weiterhin voneinander lernen können?

Er kam in ein Altersheim, ich saß in Konferenzen

Ich habe ihn nie gefragt. Jetzt kann ich es nicht mehr.

Doch wie er dort liegt und ich ihn vermisse, wird mir bewusst, dass ich öfter an ihn hätte denken sollen.

Und noch etwas zeigt mir seine Krankheit: Dass die Integration von älteren Menschen in unserer Gesellschaft, viel gefordert von Politik und Sozialwesen, daheim beginnt, bei uns zu Hause.

Bei Anrufen und Besuchen, auf die man keine Lust hat, "wirklich keine Zeit, nächstes Mal".

Bei der Bereitschaft, kleinschrittig zu erklären, immer wieder. Bei unserer Einsicht, dass Senioren sich verändern, dass sie abbauen, schwach werden – und dass wir sie dann pflegen müssen, so wie wir mal gepflegt werden wollen. Bei der Erinnerung an Tage, an denen sie selbstverständlich an unserem Leben teilnahmen.