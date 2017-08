Ich bin glücklich vergeben – doch ich träume von meiner Ex. Was ist mit mir los?

Es fing harmlos an. Ich habe mich selbstbefriedigt und da war sie wieder: Karina, meine Ex . Vor meinem inneren Auge turnte sie auf und ab. Sie war nicht nackt , nein – sie saß mit mir beim Chinesen und schlürfte breit grinsend ihre Cola, wie sie das früher immer machte, wenn wir unser Lieblingsrestaurant besuchten.

Ich weiß nicht, warum ich ständig wieder an sie denke , was genau der Auslöser dafür war. Ich habe nur selten Sexträume mit ihr, ich denke eher an tolle Momente, die wir hatten. Dabei bin ich mit meiner neuen Freundin mega glücklich, ich liebe sie . Wir streiten uns selten, im Bett vermisse ich nichts.

offensichtlich bist du sehr beunruhigt über die Gedanken an deine Ex-Freundin und du scheinst völlig ratlos , warum diese Gedanken plötzlich auftauchen. Wahrscheinlich hat dich irgendeine Situation unbewusst an deine Ex-Freundin erinnert, was ja in keiner Weise ungewöhnlich ist. Mit der Trennung sind ja die Erinnerungen nicht weg, alles ist gespeichert und daher ist es auch ganz normal, dass bestimmte Situationen Erinnerungen wachrufen.

Aber je mehr ich mir verbiete, an sie zu denken, umso öfter passiert es. Es macht mich verrückt. Überall Karina, was genau soll das bedeuten?

Gerade eine neue Partnerschaft bietet viele Situationen, in denen innerlich ein Vergleich gezogen wird oder zumindest Bilder von damals hochkommen.



Die meisten würden so einen Gedanken gar nicht großartig beachten und nicht weiter wichtig finden. Dich scheint es jedoch stark beunruhigt zu haben, weil du die Gedanken als falsch und verwerflich bewertest, besonders in sexuellen Situationen.



Vielleicht ziehst du innerlich einen Vergleich.

Daher hast du dir innerlich verboten, noch mal an deine Ex zu denken. Genau diese Überbewertung der Bedeutung und der Versuch, nicht mehr an sie zu denken, führen paradoxerweise dazu, dass die Gedanken zunehmen.



Das führt wiederrum dazu, dass du dich noch mehr hineinsteigerst – ein Teufelskreis!

Um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, solltest du versuchen, deinen Gedanken keine so große Bedeutung mehr zu geben. Es sind nur Gedanken!



Wie du selbst schon festgestellt hast, drängen sie sich immer mehr auf, je mehr du sie dir verbietest. Versuche genau das Gegenteil von dem, was du bisher machst.



Lass die Erinnerungen einfach kommen, ohne sie zu bewerten. So wie du auch an schöne vergangene Urlaube ohne schlechtes Gewissen zurückdenkst, erlaube dir auch an gemeinsame Momente mit deiner Ex zu denken.

Mit der Zeit werden die Gedanken abnehmen.

Diese Erinnerungen müssen nicht bedeuten, dass du noch Gefühle für deine Ex hast. Und selbst wenn, wäre das auch nicht schlimm. Oft dauert die innere Loslösung und Trennungsverarbeitung viel länger, als wir denken.



Du scheinst dir sehr klar darüber zu sein, dass es gute Gründe für das Ende der Beziehung gab, du deine Ex nicht zurückwillst und du in deiner jetzigen Partnerschaft sehr glücklich bist. Das ist es, was zählt!

Deine Erinnerungen sind nicht verwerflich, sie sind ein Teil von dir. Und du wirst beobachten, dass die Gedanken an sie mit der Zeit weniger werden, wenn du sie als unbedeutend bewertest und nicht weiter dagegen ankämpfst.