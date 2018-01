Ich habe zugenommen – das ist keine Einladung, über meinen Körper zu reden

Mir wurde erzählt, wie Leute mit anhören mussten, dass sie ja viel fetter sind als gedacht in der Nacht zuvor im Dunkeln und betrunken - weil der Typ vergessen hatte, am Telefon richtig aufzulegen und sich dann am anderen Ende mit seinem Kumpel über das Mädchen austauschte. Mir wurde von Kollegen erzählt, die das Gewicht anderer Kollegen vor versammelter Mannschaft kommentierten - und alle lachten. Eine Frau schrieb mir, wie ein Mann nach dem Sex zu ihr sagte, dass er Dicke ja eigentlich eklig fände, aber mit ihr sei es ja ok gewesen. Ein Mädchen, das mit ihrem Untergewicht zu kämpfen hat, erzählte, dass es normal sei, dass Männer und Frauen Kommentare machen wie "Mit Knochen spielen ja nur Hunde, ha ha".