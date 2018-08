Wie reagieren die Menschen darauf?



Die Reaktionen unterscheiden sich extrem. In wohlhabenden Bezirken, wo alles ein bisschen "Schickmicki" ist, gucken mich viele Leute auf der Straße an. Das ist manchmal so intensiv, dass ich mich in meiner eigenen Haut unwohl fühle. Dabei ist es mir eigentlich ziemlich egal, ob anderen Leuten mein Tattoo gefällt.



Obwohl so viele Leute gucken, bin ich bisher selten auf mein Tattoo im Gesicht angesprochen worden. In alternativeren Stadtteilen fühle ich mich besonders wohl, dort bin ich trotz meines Tatttos fast unauffällig. Es ist da nicht unbedingt etwas Besonderes. Ich werde auch dort kaum drauf angesprochen, kann mich aber viel entspannter mit Leuten unterhalten und fühle mich nicht so beobachtet.