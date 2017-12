Meine Frau hat Geld, ich nicht. Kann diese Liebe funktionieren?

Christian, 32, fragt:

Ich schreibe diese Nachricht in einer Nacht, in der ich mal wieder völlig fertig bin. Ich bin müde und frustriert. Denn mittlerweile habe ich zwei Jobs, um irgendwie mit dem Geld mithalten zu können, das meine Frau verdient. Meine Frau hat Geld, ich bin arm.



Wir haben uns auf Tinder kennengelernt und relativ schnell geheiratet, weil wir uns sicher waren, dass wir keine Lust mehr haben auf Dates und uns liebten. Kurz darauf wurde sie dann befördert. Jetzt leitet sie die Bank in der kleinen Stadt, in der wir leben.