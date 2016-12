Das kennst du nur, wenn du zwischen Weihnachten und Silvester Geburtstag hast

Du bist so beschäftigt mit der Weihnachtsvorbereitung, dass du vergisst, deinen eigenen Geburtstag zu planen.

Dein Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag. Familie, Freunde, Kuchen und Geschenke – an diesem Tag geht es nur um dich. Dumm nur, dass dir Gottes Sohn jedes Jahr das Spotlight stiehlt. Denn du gehörst zu den wenigen Unglücklichen die zwischen Weihnachten und Silvester Geburtstag haben. Und du weißt, was das bedeutet.

Einmal im Jahr bekommst du mehr Geschenke als du gebrauchen kannst. Danach bekommst du zwölf Monate gar nichts.

Manche deiner Leute denken, sie würden günstig davonkommen und machen dir "ein Geschenk für beides zusammen".

Du kannst gar nicht mehr zählen, wie viele Mützen und Schals du schon bekommen hast – typische Winterkind-Geschenke.

Dabei hättest du lieber einen neuen Grill oder einen Bier-Cooler. Sommerkind-Geschenke machen einfach mehr Spaß.

Als Kind wolltest du deinen Geburtstag immer wie alle anderen Kinder feiern. Aber nix da! Nix Freibad, nix Zoo und generell: nix draußen!

"Aber es gibt doch auch ganz tolle Outdoor-Winteraktivitäten!" – Nein! Die Weihnachtsmärkte sind an deinem Geburtstag schon abgebaut. Schnee fällt häufig erst im Januar, wenn überhaupt. Schlittschuhfahren geht also auch nicht.

Du träumst davon, deinen Geburtstag mit einer Grillparty im Park zu feiern. Not happening!

Stattdessen hat keiner mehr Lust zu essen. Wer schafft nach all den Drei-Gänge-Menüs und Plätzchen schon noch Geburtstagskuchen?

Du fragst dich, was deine Eltern sich dabei gedacht haben, dich Ende März zu zeugen. Do the math!