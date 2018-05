Future

So strahlst du, ohne zu blenden.

Mit Bewerbungen ist es so eine Sache: Einerseits will man auf Nummer sicher gehen, bloß nichts Dummes schreiben, bloß nichts Unpassendes anziehen. Andererseits kann es bei zu viel Vorsicht sein, dass man dich in deiner Wunsch-Firma in dem Moment schon wieder vergisst, in dem du aus der Tür bist. Oder du kriegst den Job und findest dann heraus: Der passt eigentlich gar nicht zu dir.