Doch ist sie das wirklich? In der heutigen Vögelkunde fragen wir: Hat wirklich jede Frau einen G-Punkt?

"Nein", sagt Sexualmedizinerin und Gynäkologin Cornelia Friedrich . "Der G-Punkt ist in der Sexualmedizin tatsächlich so etwas wie der Yeti der Naturwissenschaft." Viele Forscher behaupten, ihn gefunden zu haben – anatomisch und funktional nachweisen konnte ihn hingegen niemand . So hat Ernest Gräfenberg seinen G-Punkt auch nicht mit Hilfe einer repräsentativen Studie ermittelt, sondern lediglich auf Grundlage seiner eigenen, ganz persönlichen Beobachtung .

Noch mehr Vögelkunde? Hier:

Die machte etwa 60 Jahre später wieder jemand. Im Jahr 2012 berichtete der US-amerikanische Arzt Adam Ostrzenski im "Journal of Sexual Medicine" in der Nähe der Scheide eine sackähnliche, etwa acht Millimeter lange und dreieinhalb Millimeter breite Gewebestruktur gefunden zu haben. Für Ostrzenski eindeutig der G-Punkt.

In diesem Sinne spricht auch nichts dagegen, dass eine Frau die Stimulation des etwa drei bis fünf Zentimeter großen Areals in der Nähe des Scheideneingangs, das manche Sexualforscher zum G-Punkt auserkoren haben, als äußerst erregend empfindet, so Friedrich: "Ist das der Fall, liegt das jedoch nicht unbedingt an der Stelle selbst, sondern an der Klitoris."

Egal wie: Um in die Scheide einzudringen und die Stelle des angeblichen G-Punktes zu erreichen, müssen Penis, Finger oder Vibrator an der Klitoris vorbei.



"Und dieses Organ ist bei Frauen das mit den meisten sensiblen Nerven", sagt Friedrich. Sprich: Es ist besonders stimulierbar.