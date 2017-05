5 Gründe, warum ich nie wieder einen Musiker date

Für Zeitnot braucht es bei Musikern aber keinen Ruhm.

Ein Hobbymusiker-Ex musste am Wochenende auf kleinen Festivals in der Pampa auf die Bühne. Für mich gab es zwei Möglichkeiten: Entweder zu Hause bleiben und ihn noch weniger sehen als ein befreundetes Pärchen, das zwischen Hamburg und Köln pendelt, oder bei allem dabei sein. Ich mutierte in der Zeit immer mehr zum Band-Rowdy und wurde während der Konzerte an den Merchandise-Stand gestellt. Zwischen dem Abbau der Instrumente gibt es ein schnelles Küsschen.