Vor allem wünsche ich mir, dass alle anderen nicht ständig von mir erwarten, dass ich wegen eines simplen Wechsels des Wetters total ausraste und ständig irgendwo irgendwas konsumiere (Bier, Eis, Limo, Pommes, noch mehr Bier) – erst recht nicht in Biergärten, Parks und so weiter.

Also: Wickelt das blaue Band um euch, zieht euch jeden Krokus und jedes einzelne Grad rein, hört den ganzen Tag Vivaldi und vögelt euch durch die Welt (besonders das letztere, unbedingt) – aber bitte bitte bitte lasst mich damit in Ruhe. Wake me up when September ends. Danke.