Flirten gilt jetzt schon als Betrug – echt jetzt?

Wo beginnt eigentlich Betrug in einer Beziehung? Beim Flirten, beim WhatsApp-Chat mit dem Ex oder doch erst beim Knutschen oder sogar erst zwischen den Laken? Oder ist alles in Ordnung, solange man nur ehrlich miteinander ist?

Für alles, was zwischen einem schönen Lächeln und geheimer Schreiberei zwischen zwei Menschen stattfinden kann, wird mir derzeit ein Begriff in die Timeline gespült: Micro-Cheating. "Fremdgehen in der Mini-Variante" heißt es bei Glamour, "Wenn man nur ein bisschen betrügt" bei Edition F. Die Botschaft von Micro-Cheating ist: Wer etwas vor seinem Partner verheimlicht, betrügt ihn damit.