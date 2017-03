In einer Beziehung suche ich vor allem eins: Freiraum. Ist das schlimm?

Jeannine, 30, Wirtschaftsinformatikerin, alleinerziehende Mutter einer Tochter

Eric Hegmann, Paarberater, Parship- und Single-Coach

Angenommen ein Paar hat ein unterschiedliches Freiheitsbedürfnis. Kann das funktionieren?



Das ist durchaus üblich. Der Wunsch nach Nähe und Distanz wird zu einem großen Teil von unserem Bindungsverhalten gesteuert, das in früher Kindheit durch unser Verhältnis zu engen Bezugspersonen geprägt wird, meist den Eltern. So individuell wie jedes Elternpaar ist, so individuell ist auch unser Wunsch nach Intimität oder Freiraum. Wenn die Bedürfnisse nicht extrem ausgeprägt sind in ihrer Unterschiedlichkeit, funktioniert das gut, weil sich die Partner ergänzen. Gerade die Menschen mit einem großen Bedürfnis nach Nähe ziehen die Menschen mit einem großen Bedürfnis nach Freiraum an – und umgekehrt.

Wie signalisiere ich meinem Partner am besten, dass ich mehr Freiraum möchte?

Indem du Standards setzt – und Dealbreaker. Du wünschst dir am Tag mindestens zwei Textnachrichten, um dich geliebt zu fühlen? Dann verhandle. Dein Partner darf aber auch sagen: Meine absolute Obergrenze sind drei. Das funktioniert für alle Lebensbereiche eines Paares: Freizeitgestaltung, Umgang mit Freundeskreis oder Besuch der Schwiegereltern.

Und wenn mein Partner meinen Freiraum einschränken möchte?

Versuche zunächst, dies als Zeichen von Zuneigung und Wunsch nach Nähe zu definieren, also als etwas, das dich nicht bedroht. Dann definiere dein eigenes Bedürfnis und finde gemeinsam einen Weg, der Beiden gerecht wird. Einfach des Frieden Willen Zugeständnisse machen, wird auf Dauer der Beziehung schaden. Will dein Partner dein Smartphone kontrollieren, solltest du nicht nachgeben, auch wenn du "nichts zu verbergen hast". Sonst bestätigst du ihn in dem Gefühl, seine Kontrolle sei gerechtfertigt.