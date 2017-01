Du hast oft Fernweh und bist traurig, wenn der Urlaub endet? Unsere Psychologin hilft

Trip

...die weise Einsicht, dass es nie zu spät ist für ein Abenteuer.

Bei Weltreisen denken wir eher an Menschen in den Zwanzigern, die sich auf den Weg nach Südostasien oder nach Australien machen, um das große Glück zu suchen. Weniger denken wir an russische Großmütter.

Wenn da nicht Baba Lena wäre, eine 89 Jahre alte Frau aus Sibirien, die gerade Facebook und Instagram unsicher macht. Sie ist in bester Backpackermanier auf Reisen. Auf ihren Fotos posiert sie am Strand‚ trinkt zum ersten Mal in ihrem Leben einen Smoothie oder reitet auf einem Kamel.