Muss ein Mann beim Date bezahlen – oder ist das sexistischer Blödsinn?

Sollten Männer Frauen vor dem Aufzug den Vortritt lassen? Sollten sie ihnen den Stuhl zurechtrücken, bevor sie sich hinsetzen? Oder ist das antifeministischer, sexistischer und unmoderner Mist?

Mit diesen Frage haben sich auch Forscher in einer Studie der Northeastern University in Boston beschäftigt.



Für die Studie wurden 54 Menschen in Zweiergruppen beim Spielen eines Quizzes und einer anschließenden Unterhaltung gefilmt. In jeder Gruppe spielten ein Mann und eine Frau miteinander.



Die Forscher beobachteten die nonverbale Kommunikation der Paare: Wie oft lächelt er sie an? Macht er den Anschein, als wolle er gewinnen – lässt er ihr den Vortritt? Freut er sich für sie, wenn sie eine Quizfrage richtig beantwortet?

Anschließend beantworteten die Teilnehmer Fragen zu ihrer eigenen Persönlichkeit und der ihres Gruppenpartners. Jeder sollte einschätzen, ob und inwiefern er sich selbst feministisch oder sexistisch findet.