Extrovertiert, offen, neurotisch: Was verrät dein Profilbild über deine Persönlichkeit?

Today

Was ist eigentlich in Frankreich los? Am kommenden Sonntag, 23. April, findet dort die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Kurz davor ist alles offen: In aktuellen Umfragen liegen vier der elf Kandidaten fast gleichauf.

Marine Le Pen (Front National), Emmanuel Macron (En Marche), François Fillon (Les Républicains) und Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) sollen demnach alle bei etwa 20 Prozent landen. Vor allem mit dem linksradikalen Mélenchon hatte vor einigen Wochen noch niemand so richtig gerechnet.