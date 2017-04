Jost hat eine Lawine überlebt: Wie es sich anfühlt, fast zu sterben

Der erste Schmerz, der Jost Kobusch einfällt, ist der im Kopf. Innerer Schmerz, der lähmt, sagt er. „Das ist so, wie wenn elektrischer Strom durch deinen Körper fließt, das tut weh.“

Jost Kobusch erzählt, was Schmerz für ihn bedeutet.

Jost Kobusch, 24, weiß ziemlich genau, wie sich Schmerzen anfühlen. Er ist Extrembergsteiger. Im März vergangenen Jahres gelang es ihm, die 8091 Meter hohe Annapurna ohne Sauerstoff und Sherpas zu besteigen. Das hat noch kein Deutscher vor ihm im Alter von 23 Jahren geschafft. Schmerz ist für ihn Reiz und Herausforderung zugleich. Herausforderung, den Schmerz zu kontrollieren und über Grenzen hinauszuwachsen. Das macht süchtig. Am Berg hat Jost schon viele Dinge erlebt, die wehtun. Er ist fast in eine Gletscherspalte gerutscht, hat einen Seilriss und einen Lawinenabgang überlebt. Den hat er sogar gefilmt. Bis heute haben sich das knapp zweieinhalbminütige Video auf YouTube mehr als 23 Millionen Menschen angeschaut.

Trotzdem will der 24-Jährige, der aus der Nähe von Bielefeld stammt, heute in Chemnitz lebt und hier Sports Engineering studiert, weitermachen. Das Gefühl, auf dem Gipfel zu stehen, treibt ihn immer wieder in die Lebensgefahr.

Ich oben allein



Sag mal: Wie fühlt es sich an, fast zu sterben? "Meine intensivste Nahtod-Erfahrung habe ich gemacht, als ich im April 2015 die Lawine im Everest Basecamp gefilmt habe. Im ersten Moment empfand ich sogar eine gewisse Freude, als ich hörte, dass es ein Erdbeben geben sollte. Ich hatte so etwas noch nie richtig erlebt. Der Moment ist erst gekippt, als ich die Menschen um mich herum gesehen habe, die weggerannt sind. Auf einmal funktionierst du nur noch im Autopilot. Ich konnte nicht einschätzen, wie schnell die Lawine auf uns zukommt. Als die Druckwelle meine Freunde und mich getroffen hat, war es, als würde dir in dem Moment die Luft aus der Luge gesaugt. Als wenn du gewürgt wirst. Ich habe diese Ohnmacht gespürt, bald sterben zu müssen. Das klingt paradox, aber es war eine Art innerer Frieden. So war die Erfahrung zwar sehr intensiv, aber nicht in erster Linie schmerzerfüllt. Seit diesem Tag ist alles, was ich noch erleben darf, ein Bonus für mich."

Für jemanden, der so oft beinahe gestorben ist: Was sind eigentlich noch Schmerzen für dich? "Beim Bergsteigen ist es vor allem Schmerz für mich, wenn ich merke, dass ich in eine brenzlige Situation komme. Der Moment, wenn ich registriere: Jost, gerade hast du einen richtig dummen Fehler gemacht. Anfang 2013 versuchte ich den Pik Lenin zu besteigen, einen 7134 Meter hohen Berg in Zentralasien. In der Nacht lag ich in meinem Zelt und spürte, wie nicht nur mein Schlafsack wegwehte, sondern auch mein Zelt vom starken Wind aus der Verankerung gerissen wurde.