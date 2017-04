Erika Lust, was macht einen guten Porno aus?

So sieht es am Set von Erika Lust aus:

Am Set sind vor allem Frauen, um ein Gegengewicht in der Männerbranche herzustellen. (Bild: Erika Lust)

Was hat dich zuletzt befriedigt?

Kaffee!

So einfach?

Klar, so geht bei mir der Tag los. Manchmal träume ich schon abends vom Kaffee, den ich mir morgens machen kann. Es ist ein ziemlich simples Glück.

Glaubst du, vielen fällt es schwer, sich selbst glücklich zu machen?

Auf jeden Fall. Ich komme ja aus Schweden, lebe aber seit 20 Jahren in Spanien. In meiner Heimat sind alle auf Effektivität getrimmt, nehmen den immer gleichen Weg zur Arbeit, knabbern mittags kurz an einem Brot. Hier in Spanien hingegen nehmen sich die Leute Zeit, die schönen Dinge im Leben zu genießen.