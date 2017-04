Ninas Bekenner-Video: "Ich bin seit meiner Geburt blind"

Fühlen

Nina ist blind. Damit ist sie eine von rund einer halben Million Menschen in Deutschland, die sehbehindert sind. Durch den Verlust ihrer Netzhaut als Baby sieht sie nur Umrisse. Ihr Leben gestaltet Nina so gut es geht selbstständig. In Düsseldorf studiert sie Romanistik im Master.

Trotzdem: Die Gesellschaft ist im Umgang mit ihrer Behinderung oft überfordert. Dass sie keinen Blickkontakt aufbauen kann, scheint viele Menschen davon abzuhalten, mit Nina ein Gespräch anzufangen. Wie sich das anfühlt, erzählt sie uns in ihrem Bekenner-Video.