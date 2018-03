Wir essen Kuchen und ich versuche, nicht auf die Couch zu krümeln – während wir darüber reden, was hier geschah, an dem Abend, als Emma ihre erste Sex-Party veranstaltet hat. "Ich weiß gar nicht, was ich darüber groß erzählen soll", sagt sie bei der Begrüßung und zuckt mit den Schultern. Aber ich habe viele Fragen – und deshalb quatschen wir ziemlich lange über Auswahl der Gäste, große Kondom-Einkäufe und die eigenen Gefühle am Morgen danach.

Ganz ehrlich: Ich finde es super, dass du diese Party organisiert hast – aber ich wäre nie selbst auf die Idee gekommen. Wie ist sie entstanden?

Emma: Es begann damit, dass ich Lust auf so eine Party hatte, aber keine gefunden habe. Zusammen mit Johann, mit dem ich seit langer Zeit eine Art offene Beziehung führe, war ich auf offiziellen Events, aber die fand ich merkwürdig. Schreckliche Musik, eine kühle Halle, dann ein Separee mit Abtrennwänden, wie man sie aus Feldlagern kennt. Da kam gar keine Lust auf. Irgendwann waren wir mal auf einer Party von einer Sex-Bloggerin in Berlin und die war völlig anders. Die Party war ziemlich locker, mit guter Musik und netten Menschen, die nicht zu alt waren. In Anlehnung an diesen Abend hatten wir die Idee zu unserer Party – und in Abkehr von großen Events, die in öffentlichen Locations stattfinden.