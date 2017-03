Mein Vater hat einen Porno gedreht – und ich habe ihn versehentlich gesehen

Als ich zwölf Jahre alt war, fand ich in der Kommode meines Vaters eine VHS-Kassette, "Pretty Woman" hatte er darauf notiert, mit blauer Tinte. Als ich den Film startete, liebten sich nicht Vivian und Edward, sondern mein Vater und seine Freundin. Im Off hörte ich Alex, den besten Freund meines Vaters: "Los Gabi, geh doch mal dazu", rief er. Daraufhin lief sie ins Bild, nackt. Bis dahin kannte ich Gabi nur als Nachbarin.

Dabei hätte ich dieses Wochenende eigentlich nur mit meinem Vater verbringen sollen, wie jedes zweite Wochenende, seitdem meine Eltern sich haben scheiden lassen. Mein Vater hatte sich schnell neu verliebt und wohnte jetzt mit seiner Freundin Tina zusammen, die – wie alle im Text erwähnten Personen – eigentlich anders heißt. An diesem Papa-Wochenende mussten mein Vater und seine Freundin Tina allerdings auf den Geburtstag ihrer Eltern. Vier Stunden, sagte mein Vater, länger sollte es nicht dauern. Kein Problem, sagte ich, und dachte an die Kommode meines Vaters im Wohnzimmer. In seiner großen Filmsammlung fand ich neben "Der Pate" und "Winnetou" eben auch meinen damaligen Lieblingsfilm "Pretty Woman". Darauf freute ich mich.

Bis ich in Szene eins den Lesesessel meines Vaters sah. Das Bild wackelte, das Licht gedimmt, keine Musik, keine Personen, keine Gespräche, nur ein leichtes Brummen. Ich stutzte. "Pretty Woman" war das nicht. Ich ließ den Film laufen. Szene zwei: Die Kamera schwenkte langsam Richtung Ecksofa. Dort lag eine Frau, angewinkelte Beine, schwarzer Slip, sie knetete ihre Brüste. Über ihr, das eine Bein auf dem Sofa kniend, stand ein Mann. Nackt, in der Hand sein Penis. Hektischer Zoom: Ich erkannte erst Tina, dann das angestrengte Gesicht meines Vaters. Schwenk runter zu seinem steifen Penis. Ich erstarrte. Wie gefesselt sah ich auf den Fernseher. Szene drei: Gabi, die Nachbarin, ging langsam und nackt durchs Bild. Sie setzte sich aufs Sofa, beobachtete erst Tina und meinen Vater, um dann Tina ihren Finger in den Mund zu stecken. Sie stöhnten. Ich darf das nicht sehen. Ich muss das ausschalten.

Mit zwölf Jahren hatte ich zwar keine Ahnung von Sex, aber ich wusste natürlich, dass es ihn gibt, sonst gäbe es mich ja gar nicht. Ich wusste auch, dass man ihn auch mit mehreren haben kann, wenn man will. Aber in diesem Alter hört man auch, dass Pornofilme eher in die Schmuddelecke gehören, genauso wie solche Leute, die Amateurfilmchen drehen. Dass mein Vater jetzt in diese Ecke gehören sollte, machte mich fassungslos. Ich empfand Ekel. Wie konnte mein Vater, ein stolzer, attraktiver und kluger Mann, sich für so etwas hergeben? Damals passte das für mich nicht zusammen. Mein Vater, seine Vorliebe für Gruppensex und Amateurpornos, das alles erschütterte meine heile Tochter-Welt. Während ich vor dem Fernseher saß und den kleinen Wohnzimmerporno nicht ausschalten konnte, wartete ich darauf, dass mein Vater aufhört. Dass er aufsteht und sagt, dass das doch irgendwie eine doofe Idee von Alex und den anderen war, einfach nicht das Richtige für ihn. Ich wartete, dass er das beendete. Er tat es nicht.