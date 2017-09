Augen zu! Warum du dringend mehr schlafen solltest

Fühlen

Katharina Kunzmann, 26, schläft gern. Viel. Und lang. Und sie hat keine Lust mehr darauf, sich ihr Hobby schlecht reden zu lassen.

Deshalb hat sie ein Buch geschrieben: "Ab ins Bett", das am 18. September erscheint. In einer Zeit, in der alles nur noch schneller wird, schaltet sie einen Gang zurück.