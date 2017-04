Einer ist konservativ, einer ist links – und sie sind beste Kumpel

Würden wir uns erst jetzt kennenlernen, wäre es schwieriger, sich anzufreunden. Man hätte Vorurteile. Aber so, nach knapp zwei Jahrzehnten, kann ich mir kein Szenario vorstellen, in dem unsere Freundschaft zerbrechen würde.

Auch räumliche Trennungen haben ja bisher nicht geschadet. Das ist beruhigend, denn bald wohne auch ich nicht mehr in unserem Heimatdorf: Ab Herbst möchte ich Jura oder Politikwissenschaft studieren, vielleicht auch ein bisschen weiter weg.

Lorenz

Robin ist so schlau, ich wünsche ihm, dass er mal in einen anderen Kontext kommt. Ich würde ihm so gern mal meine Welt in Frankfurt zeigen. Robin denkt, er wird da als CSU-Mitglied komisch angeschaut, aber das kann ich mir nicht vorstellen.

Ganz ehrlich: Wenn meine Leute in Frankfurt Robin nicht akzeptieren könnten, wären sie nicht meine Freunde.