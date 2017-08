Illustrator zeichnet Menschen, die dafür mit ihren Geheimnissen bezahlen

Schon als kleiner Junge malt Terence leidenschaftlich gerne und bastelt mit Bleistiften und Post-its eigene Kartenspiele. Heute arbeitet er in der philippinischen Hauptstadt Manila als Illustrator.

Das hunderttägige Projekt startete er im April unter dem Namen #100daysofsecrets . Zu Beginn stand fest: Es sollte um das Zeichnen von Portraits gehen. Für den Filipino waren die Illustrationen in erster Linie eine tägliche Übung, bei der er sowohl Freunde als auch fremde Personen zeichnete. „Wichtig war mir aber, dass sie alle eine Geschichte haben“, sagt Terence zu bento. Statt Geld zu verlangen, ließ er sich deshalb Geheimnisse erzählen.

"Vor fünf Jahren habe ich auch meine dritte Freundin mit einem anderen erwischt. Da habe ich beschlossen, von nun an lieber einen Freund zu haben." "Vor fünf Jahren habe ich auch meine dritte Freundin mit einem anderen erwischt. Da habe ich beschlossen, von nun an lieber einen Freund zu haben."

"Ich habe eine Freundin erfunden, um mit meinen Depressionen klar zu kommen. Jetzt will ich, dass sie geht, aber sie ständig kommt zurück." "Ich habe eine Freundin erfunden, um mit meinen Depressionen klar zu kommen. Jetzt will ich, dass sie geht, aber sie ständig kommt zurück."

Was Terence auf diese Weise erfuhr, überraschte ihn. „Die Menschen vertrauten mir Dinge an, über die sie normalerweise niemals sprechen würden“, sagt der 24-Jährige. Mit dieser Art der Offenheit habe er am Anfang nicht gerechnet.

Seine Kunst sei für viele der abgebildeten Personen zu einer Art Ventil geworden.

Weitere Porträts findet ihr auf dem Instagram-Account von Terence.