"Hi, darf ich mal lecken?": So anzüglich geht es bei eBay Kleinanzeigen zu

Wir suchen deine Kleinanzeigen-Geschichte!

Hast du dich über das Portal schon mal verliebt? Hast du Freunde gefunden oder gute Bekanntschaften gemacht? Konntest du jemandem helfen, der sich in Not befand? Hast du dich sehr gefreut über eine Situation?



Wir suchen Geschichten über besonders gute Kleinanzeigen-Momente. Schreib sie uns – an per E-Mail an fuehlen@bento.de.



Mit einer Einsendung erklärst du dich mit einer anonymisierten Veröffentlichung auf bento/Spiegel Online und in sämtlichen anderen Medien der Spiegel-Gruppe einverstanden.