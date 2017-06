Das sind Viola und Felix. Sie haben ein eBay-Kleinanzeigen-Baby

Die Geschichte beginnt vor fünf Jahren in Violas Berliner Wohnung. Sie ist in Berlin aufgewachsen, hat hier studiert, ist Ärztin. In Tempelhof richtet sie sich neu ein. Beim Umräumen fällt ihr auf, dass sie eines ihrer Regale nicht mehr braucht. Ein Kieferregal, fünf Einlegeböden. Viola will es loswerden und stellt es ins Kleinanzeigen-Portal. "Zu Verschenken", steht dabei. Schnell soll es gehen mit dem Teil, das sie sowieso nicht mehr braucht, erinnert sich Viola heute. Auf die Anzeige melden sich viele. Einer von ihnen heißt Felix.

"Sein Text war der netteste", sagt Viola. Andere schrieben: "Regal noch da?" Felix sendete einen ausformulierten Text ab, schrieb, dass seine Bücher gut passen würden zu dem Möbelstück. "Felix klang sehr persönlich", sagt Viola. Sie entscheidet sich: Er soll das Regal bekommen. Felix kommt aus Duisburg, lebt noch nicht lange in Berlin und ist für den Job als Sales Manager hergekommen. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob er Berlin sein neues Zuhause nennen wird, seine Heimat. "Ich wollte noch nicht viel investieren", sagt er. Ein geschenktes Regal kommt ihm Recht.

Felix, Viola: "Beim Küssen macht sie einen Hüpfer"

Er fährt mit dem Auto zu Viola, gemeinsam laden sie die Bretter ein. "Ich war überrascht, wie viel man sich auf dem kurzen Weg vom zweiten Stock zum Parkplatz erzählen kann", sagt Viola. Sie laden ein. Felix denkt noch, dass er es toll findet, wie Viola anpackt. Dann fährt er davon. Tage vergehen. In Viola rumoren die Gedanken. "Mir ging dieses Gespräch nicht aus dem Kopf", sagt sie. "Das war einfach guter Smalltalk. Er fragte mich, ob ich aus Berlin komme, war sehr interessiert." Viola fasst einen Entschluss: Sie schreibt ihm noch mal.

Aber welche Worte findet man für einen längst vorbei gezogenen Fremden, den man unbedingt wiedersehen will?

Violas SMS geht so: "Hallo Felix, ich hatte das Gefühl, wir sind in einem netten Gespräch unterbrochen worden. Hast du Lust, das fortzusetzen?"

Felix hat Lust, sie treffen sich. Er zeigt ihr sein Berlin, das Berlin eines Menschen, der gerade erst hier lebt. Sie zeigt ihm ihres, als Verwurzelte in dieser Stadt. "Auf meinen Partys waren immer alle begeistert, dass Viola in Berlin geboren ist. Und bei Violas Partys war ich der einzige Zugezogene", sagt Felix.



Sie sind nur noch zusammen, offiziell ein Paar. "Immer, wenn wir uns küssten, machte Viola dabei einen kleinen Hüpfer", sagt Felix.



Nach einem Jahr zieht er bei ihr ein. Das Kieferregal, das eigentlich verschenkt werden sollte, bleibt.



Dann verreisen sie. Erst nach Mailand, später nach Mexiko. In Vietnam stranden sie einmal auf einer kleinen Insel, auf der sie bei schlechtem Wetter mehrere Tage festsitzen. "Das hat gezeigt, dass wir füreinander gemacht sind", sagt Felix. Für seinen Antrag überlegt sich Felix eine Rallye quer durch Tempelhof.



Am Ende besteigen sie den Turm der Schule um die Ecke und schauen von oben über ganz Berlin. Als Felix Viola fragt, knallt Feuerwerk. Und Viola sagt Ja.

Viola, Felix, ihre Tochter: "Und das alles aufgrund eines Regals"

Die Geschichte dieser beiden ist ein riesiger Zufall, das kann man wohl ohne Übertreibung sagen. Neben einigen gelungenen Transaktionen auf eBay Kleinanzeigen enden auch viele immer wieder in unangenehmen Situationen oder Streitereien.



Das zeigen die vergangenen Wochen, in denen wir euch dazu aufgerufen hatten, uns außergewöhnliche Momente zu beschreiben, die ihr im Zusammenhang mit dem Portal erlebt habt.



Viele Geschichten gingen so: Verkäufer oder Käufer werden aggressiv oder melden sich plötzlich nicht mehr, einige verhandeln unangemessen über den Preis, wieder andere verhalten sich bei der Übergabe sonderbar.

