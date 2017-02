Aufputschen an der Uni: "Nur Ritalin im Kopf"

Schneller, länger, kreativer: Drei junge Menschen erzählen, warum sie bei der Arbeit Drogen genommen haben. Schneller, länger, kreativer: Drei junge Menschen erzählen, warum sie bei der Arbeit Drogen genommen haben.

Die Altenpflegerin: "Ich wollte meinen Job gut machen" Die Altenpflegerin: "Ich wollte meinen Job gut machen"

... wenn ich auf Drogen war, schaffte ich das schneller. So blieb mir mehr Zeit, mich um die Heimbewohner zu kümmern, etwas liebevoller mit ihnen umzugehen, auch mal mit ihnen zu reden." ... wenn ich auf Drogen war, schaffte ich das schneller. So blieb mir mehr Zeit, mich um die Heimbewohner zu kümmern, etwas liebevoller mit ihnen umzugehen, auch mal mit ihnen zu reden."

"Lange musste ich jeden Tag um 10 Uhr morgens anfangen, wollte aber nicht aufs Feiern verzichten. Deshalb kokste ich jeden Tag. Inzwischen ist es weniger geworden, nur ein oder zwei Mal pro Woche." "Lange musste ich jeden Tag um 10 Uhr morgens anfangen, wollte aber nicht aufs Feiern verzichten. Deshalb kokste ich jeden Tag. Inzwischen ist es weniger geworden, nur ein oder zwei Mal pro Woche."

"Anfangs konsumierte ich nur am Wochenende und in den Ferien. Was ich in der Zeit erschuf, integrierte ich in meine Arbeit. Meine Kollegen, die Kinder, alle waren begeistert." "Anfangs konsumierte ich nur am Wochenende und in den Ferien. Was ich in der Zeit erschuf, integrierte ich in meine Arbeit. Meine Kollegen, die Kinder, alle waren begeistert."