Eine Fotografin macht auf die Probleme der Welt aufmerksam – mit Disney-Prinzessinnen

Fühlen

Ich wollte mit meinen Fotos auch so eine Wirkung erzielen, so einen Eindruck hinterlassen.

Die 20-jährige Amerikanerin studiert gerade noch Fotografie am Antonelli Institute in Philadephia, am 20. Mai macht sie ihren Abschluss. Für einen Kurs sollte sie eine neunteilige Serie fotografieren – egal, worüber. Wichtig war nur, dass alle Fotos zusammenpassen und trotzdem unterschiedlich sind.