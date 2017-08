Dieses Projekt will jungen Menschen mit Suizidgedanken helfen – per Email

Das mit dem Selbstverletzen hat angefangen, als ich meine erste schlechte Note hatte. Ich war ziemlich wütend auf mich. "Ich hätte es besser machen können", habe ich gedacht. Den Gedanken, dass ich nicht mehr leben möchte, hatte ich vor drei, vier Jahren zum ersten Mal. Ich habe mich damals einer Freundin anvertraut. Das hat geholfen – aber jetzt ist dieser Wunsch, nicht mehr am Leben zu sein, wiedergekehrt. Das liegt auch am Leistungsdruck in der Schule und den Erwartungen – vor allem meinen eigenen.

Kreisen deine Gedanken darum, dir das Leben zu nehmen? Rede mit anderen Menschen darüber. Per Chat, Telefon, E-Mail oder im persönlichen Gespräch. Hier findest du - auch anonyme - Hilfsangebote in scheinbar ausweglosen Lebenslagen.

Das ist Masha. Sie war in einer Sekte. In diesem Video spricht sie darüber.

Das ist Masha. Sie war in einer Sekte. In diesem Video spricht sie darüber.

Am Anfang war noch alles ok. Aber seit drei Jahren geht es bei uns drunter und drüber, weil er angefangen hat, Drogen zu nehmen . Er hat seinen Job verloren, sucht sich aber auch keinen neuen. Damit wir über die Runden kommen, muss meine Mom länger arbeiter.

Außerdem heißt es in unserer Familie: Wer seine Probleme nicht bewältigen kann, ist schwach. Und alles, was dem Bild der perfekten Familie nicht entspricht, wird totgeschwiegen.

In meinem näheren Umfeld habe ich niemanden, mit dem ich über meine Suizidgedanken sprechen könnte. In meiner Familie kursieren heftige Vorurteile zu dem Thema.

Ich war einmal kurz davor, mit meiner Mom über meine Probleme zu sprechen. Im letzten Moment habe ich mich allerdings dagegen entschieden. Ich hatte das Gefühl, dass ich in kürzester Zeit Thema Nummer eins in der kompletten Verwandtschaft werden würde. Stattdessen habe ich mir jetzt Hilfe im Internet geholt.

Auf das Angebot von [U25] bin ich gestoßen, als ich Begriffe wie "Suizid" gegoogelt habe. Momentan tut es mir total gut, mit dem Peer-Berater zu schreiben. Wir schicken uns Mails hin und her, das ist das Konzept.

In der Regel bekomme ich die Antwort des Beraters innerhalb von wenigen Tagen, maximal eine Woche später. Meinen echten Namen kennt dort keiner. Ich kann in der Anonymität über alles schreiben, was mir am Herzen liegt. Ich kann direkt über die Suizidgedanken und das Selbstverletzen reden, über meine Vergangenheit, die aktuelle Situation oder was meine Pläne sind.