Niemand kann dich je so lieben wie du dich. Niemand kann dich je so hassen. Niemand wird jemals mehr Zeit mit dir verbringen als du mit dir. Niemand gibt dir je die Zeit zurück, die einfach und wirklich weg ist (geschworen). Du bist das größte Geschenk, das du je bekommen wirst und die schwerste Bürde. Nichts wird sich je so gut und so unerträglich anfühlen wie du zu sein. Am Ende wartet kein Preis auf dich für besonderen Fleiß und keine Hölle für viel Schlaf. Da ist von Anfang an nur du und am Ende stehst du da auch. Vom ersten Schritt bis zum allerletzten ist das dein Staffellauf.