Warum ich nie wieder eine Diät machen werde

Mit 12 fing es an. Ich lief die Treppe rauf und runter, immer wieder. Ich hatte mich gerade mit meiner besten Freundin auf eine Waage gestellt und befunden, dass ich zu dick bin.



Ich hatte eine normale Figur, aber das sah ich nicht. Schon in diesem Alter war ich beeinflusst von Körpern aus Magazinen und dem Fernsehen, die meinem 12-jährigem Körper in nichts ähnlich waren. Mehr Taille, mehr Brust und kein Gramm Fett am Bauch.

Das wollte ich auch.