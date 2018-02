Tina hat immer unter ihrem Gewicht gelitten. Jetzt hat sie sich operieren lassen

Es ist Sommer 2017, wir sitzen auf dem Balkon ihrer Hamburger Wohnung und schauen über die Dächer von St. Pauli. Tina hat entschieden, sich den Magen operieren zu lassen. Und ich, ich versuche zu verstehen, was in ihr vorgeht. Denn ihr Gewicht war immer ein Tabuthema für mich. Bis jetzt.

"Das letzte Mal, dass ich richtig glücklich war?" Tina denkt nach und schweigt eine Weile. "Das ist so lange her. Ich weiß es gar nicht mehr genau."

Fressattacken, meist nicht von Hunger ausgelöst, sondern aus einem emotionalen Bedürfnis heraus: Angst, Ärger, Trauer, Einsamkeit – es gibt viele Gründe. Bei Tina entwickelte sich im Laufe der Jahre eine Depression , die sich mit der Essstörung gegenseitig verstärkte: Ich esse, also bin ich schuldig, also bin ich traurig und wütend, also esse ich. Ein teuflischer Kreislauf zwischen Körper und Psyche.

"Es war nicht so, dass mir bewusst wurde, dass ich dick bin – es wurde mir bewusst gemacht ", erzählt sie. Von da an ging es mit dem Gewicht nur noch bergauf, obwohl sie immer versuchte, abzunehmen:

Warum sich unsere Gesellschaft so sehr über diese Maßeinheit definiert, was das mit uns macht und was sich Menschen anhören müssen, die nicht mitten im Normalmaß aufgehoben sind – darüber reden wir unter dem Schlagwort " über Gewicht ".

Damals war Tina zwar übergewichtig, aber noch nicht fettleibig . Sie war in einem Schwimmteam, fuhr gerne mit ihren Inlineskates und bewegte sich auch ansonsten viel. Kurz: Sie war gesund. Doch einige Jungs in der Klasse entschieden, dass Tina anders zu sein hatte.

Dass Tina übergewichtig war, spielte für mich bei all dem nie eine Rolle. Für sie schon. Denn wenige Jahre bevor wir uns kennenlernten, fing für sie die Mobbing-Hölle an.

Tina und ich kennen uns seit fast 20 Jahren. Als ich in der achten Klasse neu in die Stadt und auf die Schule kam, war es Tina, die mir einen Stuhl holte und ihn neben ihren stellte. Damit hatte ich meinen Platz in der Klasse – und eine neue beste Freundin. Wir durchlebten gemeinsam die wohl merkwürdigsten Phasen der Pubertät, teilten eine Begeisterung für nerdige Filme und Bücher und hörten Musik, die uns heute ein bisschen peinlich ist.

Es gibt viele Situationen, die Tina am liebsten vergessen würde, so wie diese:

"​Mir kam eine Gruppe Männer entgegen, von denen einer im Vorbeigehen sagte 'Ey Fettie, du siehst scheiße aus' und mir ins Gesicht spuckte." "​Mir kam eine Gruppe Männer entgegen, von denen einer im Vorbeigehen sagte 'Ey Fettie, du siehst scheiße aus' und mir ins Gesicht spuckte." "Ein anderes Mal kamen zwei Typen auf mich zu und einer sagte sinngemäß 'Na du dicke Tussie, willst du mir einen blasen? Du kriegst ja sonst keinen ab'." "Ein anderes Mal kamen zwei Typen auf mich zu und einer sagte sinngemäß 'Na du dicke Tussie, willst du mir einen blasen? Du kriegst ja sonst keinen ab'." "Oder ein Tag im Sommer. Ich hatte mich auf ein Eis mit meinem Freund gefreut. Er lief gerade auf Krücken, weil er verletzt war, also trug ich beide Eistüten aus dem Café... "Oder ein Tag im Sommer. Ich hatte mich auf ein Eis mit meinem Freund gefreut. Er lief gerade auf Krücken, weil er verletzt war, also trug ich beide Eistüten aus dem Café... ...in dem Moment ging eine Frau an mir vorbei, guckte an mir hoch und runter und sagte: 'Mehr ging nicht oder?!' Mein Eis habe ich dann weggeworfen." ...in dem Moment ging eine Frau an mir vorbei, guckte an mir hoch und runter und sagte: 'Mehr ging nicht oder?!' Mein Eis habe ich dann weggeworfen." 1 / 12

Was soll ich in dem Moment auch sagen? Soll ich meine Lebensgeschichte erzählen, warum ich übergewichtig bin? Tina

So etwas passiert ihr mindestens zwei Mal pro Monat. Seit mehr als zehn Jahren. Während Tina erzählt und erzählt, weiß ich kaum noch, was ich sagen soll. Ich hatte keine Ahnung, wie sich ihr Leben anfühlt. Es gibt mehrere Momente, in denen wir beide Tränen in den Augen haben. Mir fällt auf: Selbst mir gegenüber rechtfertigt Tina in ihren Erzählungen ganz automatisch jede Essensentscheidung, sagt etwas wie "Ich hatte an dem Morgen Sport gemacht und wollte mir etwas gönnen" – obwohl sie weiß, dass ich sie nicht verurteile. Aber sie kennt es von den meisten Menschen nur so. Ich frage sie, wie sie in den beschriebenen Momenten reagiert hat – oder ob das überhaupt ging. Sie sagt: "Das nagt schon an einem. Aber man zuckt oft mit den Schultern und lässt es über sich ergehen. Was soll ich auch sagen?

Soll ich jedem meine Lebensgeschichte erzählen?

"So viele Menschen sind – ohne einen zu kennen – der Meinung, über einen urteilen zu dürfen. Nur ein minimaler Bruchteil dieser Menschen ist sich darüber bewusst, was sie mit ihren Kommentaren anrichten und dass sie jemanden damit noch weiter ins Übergewicht schubsen." Irgendwann, sagt Tina, habe man irgendwann keine Kraft mehr zu sagen 'Ich will nicht in diese Schublade'. Irgendwann kam bei ihr der Punkt, an dem sie nachgab, an dem sie sagte 'Ok, dann bin ich halt fett.'