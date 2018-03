Warum habt ihr Deutschen keine Wände zwischen den Pissoirs?

Streaming

Moderator John Oliver ("Last Week Tonight) trollt mit einem eigenen Buch das kürzlich erschienene Buch von US-Vizepräsident Mike Pence.

So lustig trollt John Oliver das Buch des Vizepräsidenten

Mike Pence hat kürzlich ein Buch herausgebracht. Der Titel: "Marlon Bundo´s A Day in the Life of the Vice President". Der Inhalt: Der Hase Marlon schildert seinen Tag als Vizepräsident der Vereinigen Staaten. Aus Sicht eines Hasen. Es soll also den jungen Lesern die Pflichten eines Vizepräsidenten darlegen. Illustriert wurde das Kinderbuch von seiner Frau.

Auch John Oliver hat nun ein Buch veröffentlicht. Der Titel: "A Day in the Life of Marlon Bundo". Der Inhalt: Marlon Bundo ist ebenfalls ein Hase und schildert genau wie in Pence Buch einen Tag in seinem Leben. Nur geht es hier nicht um Pflichten und Politik, sondern um Liebe und Gleichberechtigung. Und vor allem, um die gleichgeschlechtliche Hochzeit des Hasen von Mike Pence (SPIEGEL ONLINE).