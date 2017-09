Heute bin ich glücklich, morgen hasse ich alles. Was ist mit mir los?

Fühlen

Stefan, 28, fragt:

Ich habe schon sehr viel erreicht: Ich habe meinen Bachelor sehr gut abgeschlossen, war im Ausland , habe immer meine Traumpraktika bekommen und bin in einem tollen Master , der mir große Chancen für die Zukunft ermöglicht.

Ich habe Phasen, in denen ich sehr mit mir im Reinen bin. Ich habe seit einem Jahr meine Bisexualität akzeptiert/kommuniziert, finde mein Leben oft überdurchschnittlich toll, immer dann, wenn ich für meine Freunde eine Quelle für Rat und positive Energie bin.



Ich mag es, Initiativen zu starten, zu motivieren, in einer leitenden Rolle zu sein. Und ich mag es in diesen Phasen sehr gern, mir Pläne für die Zukunft auszudenken.