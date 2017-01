Diese Bilder zeigen, wie sich eine Depression anfühlt

Fühlen

Depressionen fesseln einen Menschen oft plötzlich in seinem Körper. Nichts geht mehr, die Gedanken kreisen endlos, alles ist mühsam, schwer. In Deutschland ist jeder Fünfte einmal im Leben davon betroffen, so die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Weltweit leiden laut World Health Organisation rund zehn Prozent an Depressionen oder Angstzuständen. Matteo Rigosa (23) aus Italien ist einer von ihnen.

In der Slideshow kannst du dir die Werke von Matteo ansehen: