Bleigießen: So sieht die Zukunft aus

Welches Ritual gehört auf jeden Fall zu Silvester? Also, Sekt um Mitternacht, klar. Und Raclette. Und Feuerwerk. Und Dinner for One gucken. Aber vor allem:

Bleigießen.

Denn egal, wie oft man schon versucht hat, aus einem undefinierbarem Blop die Zukunft zu deuten und sich geschworen hat, im kommenden Jahr darauf zu verzichten – irgendwer packt es immer aus. Und irgendwie macht man doch meistens mit.

Denn genau so wie in unserem Video läuft Beigießen einfach immer ab - das ist unsere Zukunftsprognose!